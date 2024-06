Już szykują pismo do Tuska. Chcą zwolnień z podatków przez strefę

"Oczekujemy, żeby państwo też wzięło to na swoje barki"

- Oczekujemy, żeby zwolniono nas z podatków, które mamy do płacenia na miejscu, żeby to przejęło państwo, czy też ZUS za pracowników, żeby też państwo wzięło na swoje barki. To takie minimum - przekazał w środę PAP przedsiębiorca z Białowieży Sławomir Droń, wyjaśniając, że chodzi również o to, by państwo "wyrównało" firmom "utracone zyski". Przedsiębiorcy chcą podobnego wsparcia, jakie było wprowadzone z powodu pandemii COVID-19 - wskazał.