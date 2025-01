Już się zaczęło. W kilka godzin śnieg zasypie Polskę

Sytuacja pogodowa zrobiła się trudna już od czwartku wieczorem. Jak podaje TVN24, do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Rybniku, w woj. śląskim. Miejski autobus wypadł z drogi. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kierowca został ukarany mandatem.

TVN Meteo wskazuje, że do Polski zmierza front wtórny znad Danii , który sprawi, że w niektórych miejscach pokrywa śnieżna wzrośnie do 5-6 centymetrów.

Sytuacja pogodowa od 3 do 7 stycznia będzie trudna dla kierowców. W najbliższych dniach temperatura w nocy spadnie przy gruncie poniżej zera, w wielu miejscach do nawet minus 5 st. C.