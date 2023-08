Już się zaczęło. Potężny wał burzowy sunie przez Polskę

Na górzystym południu Polski obowiązują ostrzeżenia IMGW. Na Dolnym Śląsku dotyczą intensywnych opadów deszczu. W sobotę spaść może tam do 50 mm deszczu, a lokalnie 70 mm. W Karpatach ostrzegają przed silnym deszczem i burzami; tu może też spaść grad. Suma opadów w sobotę może osiągnąć w Beskidach, na Podhalu i w Tatrach do 70 mm, a lokalnie 90 mm. Wiatr powieje w porywach do 70 km na godzinę. W Bieszczadach spadnie mniej deszczu – do 55 mm, ale wiatr może osiągnąć 90 km na godzinę.