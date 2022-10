Już dzisiaj wyraźna zmiana w pogodzie

Prognoza pogody. Umiarkowane i duże zachmurzenie

W nocy z niedzieli na poniedziałek na zachodzie Polski zaznaczy swój wpływ zatoka niżowa z ciepłym frontem. Zachmurzenie w kraju będzie umiarkowane i duże. Nieco więcej chmur pojawi się na zachodzie kraju. Tam też miejscami może spaść słaby deszcz. Lokalnie będą tworzyć się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 7-8 stopni na północnym wschodzie Polski do 12 stopni na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, w Sudetach może osiągać do 100 km/h, a w obszarach podgórskich Sudetów do 60 km/h.