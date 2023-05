Już czas na maturę z WF-u!

Zwolnienia z zajęć WF to plaga wśród polskich uczniów

Dlaczego? Bo młodzi ludzie nie widzą w tych lekcjach wartości. Wychowanie fizyczne to w Polskich szkołach przedmiot drugiej kategorii. Dlaczego miałby być ważny dla uczniów, kiedy sam system edukacji nie traktuje go poważnie. Co więcej, same lekcje zamiast zachęcać do aktywności fizycznej często wręcz do niej zniechęcają. Tymczasem polskie dzieci tyją najszybciej w Europie.