Józefaciuk skomentował wpis Mateckiego. "Pan naprawdę nie może przestać?"

Marcin Józefaciuk po raz kolejny wywołał burzę w sieci. Tym razem postanowił zareagować na sobotni wpis Dariusza Mateckiego. Poseł Suwerennej Polski opublikował bowiem post, w którym widniały dwa zdjęcia i podpis: "Dzisiejszy Męski Różaniec w Szczecinie".

Na to poseł KO zareagował słowami "Pełni cnót męskich, w męskim gronie, umacniacie męską tożsamość".

Józefaciuk od dawna jest znany z negatywnego podejścia i wypowiedzi na temat Kościoła katolickiego.

Józefaciuk skomentował wpis Mateckiego. Burza w sieci

Niedługo po jego wpisie na jego słowa zareagował m.in. jezuita Grzegorz Kramer, który napisał: "Pan naprawdę nie może przestać obrażać w wulgarny sposób ludzi wierzących?".

Kataryna przekazała z kolei: "Matko, ten Józefaciuk naprawdę był rozważany jako minister edukacji i jest nauczycielem? Zawsze taki był czy to wejście w politykę zrobiło z niego takiego dzbana?".

Także ks. Janusz Chyła odniósł się bezpośrednio do słów Józefaciuka, dodając: "Tak, Męski Różaniec ma wszystkie te cechy. Służą one rodzinie, Polsce i Kościołowi", na co poseł KO zareagował: "Aaaa czyli wg kk mężczyzna=rodzina".

Jeden z internautów napisał także: "Dla Pana milczenie nie jest złotem. Jest szansą", co nie uszło uwadze Józefaciuka, który przekazał: "A coś nie tak z nimi? Przecież zacytowałem ze strony wydarzenia".

Po kolejnej wymianie zdań Józefaciuk odpowiedział też innemu posłowi Suwerennej Polski Sebastianowi Kalecie, pisząc, że "ze schizofrenią nikt nie jest sam". Ta reakcja też wywołała oburzenie w sieci.

"Nazywajmy rzeczy wprost: pan poseł jest albo kretynem, albo prostakiem" - napisał dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Słowik.

Do wpisu posła KO odniósł się też Piotr Muller, były rzecznik rządu PiS, pisząc: "Kolejne granice przekroczone przez Marcina Józefaciuka. Do tej pory kompromitował tylko siebie, ale uwłaczanie godności osób zmagających się z codziennym cierpieniem to zdecydowana przesada. Wraz z grupą posłów zgłoszę wniosek do Komisji Etyki Poselskiej o ukaranie posła" - zapowiedział.

"Szanowny Panie, nie uwłaczałem niczyjej godności. To już nadinterpretacja i manipulacja. Fakt, przeprosiłem tych, których mogło to dotknąć. Fakt, może Pan złożyć wniosek. Widać, że ostatni tydzień kampanii mocno frustruje kandydatów. A może to sprawa Funduszu Sprawiedliwości?" - napisał w odpowiedzi Józefaciuk.

Józefaciuk o religii: Jest jak pewien męski organ

To kolejne kontrowersyjne wypowiedzi autorstwa Józefaciuka. Nie tak dawno, w kwietniu, posłowie zajmowali się w Sejmie obywatelskim projektem "w obronie chrześcijan". Wówczas poseł KO skrytykował projekt, mówiąc, że to "wprowadzanie państwa kościelnego tylnymi drzwiami". - Nie wyobrażam sobie podniesienia ręki za tak ksenofobicznym oraz z góry dzielącym obywateli projektem - powiedział.