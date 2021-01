Joe Biden zarzuca muzeum KL Dachau fałszowanie historii. "Okrutne detale zostały złagodzone"

W 2015 r. Biden przyjechał do Dachau , by pokazać swojej 15-letniej wnuczce Finnegan "do czego ludzie są zdolni" – czytamy w najnowszym wydaniu tygodnika "Der Spiegel". Wiceprezydentowi USA podczas zwiedzania miejsca pamięci towarzyszyli były więzień obozu Max Mannheimer oraz szefowa muzeum Gabriele Hammermann.

Joe Biden o Dachau: Gdzie podziały się napisy wyryte przez więźniów?

W książce, która w 2017 r. przez wiele tygodni znajdowała się na pierwszym miejscu listy bestsellerów w Ameryce, Biden skrytykował ostro podejście niemieckich ekspertów do komory gazowej. We wcześniejszym opisie, twierdzi, mowa była o tym, że więźniom kierowanym na śmierć w komorze opowiadano, że idą do kąpieli. Obecnie mowa jest o tym, że do zagazowania więźniów doszło "tylko kilka razy" lub, że nie miało to w ogóle miejsca.