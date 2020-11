Joe Biden wygrał wybory. Lata temu przeżył dramat. Stracił najbliższą rodzinę

Joe Biden 48 lat temu odebrał telefon. Gdy tylko wziął do ręki słuchawkę, czuł, że coś jest nie tak. To wtedy dowiedział się, że w wypadku samochodowym zginęła jego 30-letnia żona i zaledwie roczna córka. Ale to nie jedyna tragedia w życiu Bidena.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Joe Biden przeszedł wiele. Śmierć żony i córki, choroba syna (Getty Images, Fot: Scott Olson)