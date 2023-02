Joe Biden w Warszawie. Prezydenta strzeże nietypowy ochroniarz. Dakota "ma polskie korzenie"

Joe Biden w Polsce. Dakota wsparciem dla służb

"To jest Dakota - owczarek holenderski służący w amerykańskiej armii w oddziałach K9. Przyleciała do Warszawy, by ochraniać wizytę @POTUS (Joe Bidena - przyp. red.). Jej wojskowy opiekun powiedział mi, że Dakota ma polskie korzenie" - przekazał za pośrednictwem Twittera, Marek Wałkuski.