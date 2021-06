Joe Biden przekazał smutną wiadomość. Zdechł jego pies Champ. "Był wiernym kompanem"

W komunikacie, obok którego załączono też zdjęcie Champa, przekazano również, że pies w ostatnim okresie swojego życia wyraźnie słabł z każdym miesiącem. Jednak mimo to - jak wspomina para prezydencka - "zawsze, kiedy wchodziliśmy do pokoju, natychmiast się podnosił, przybiegał, machając ogonem i trącał nas nosem, by podrapać go za uchem czy pomasować brzuch".