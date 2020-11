Joe Biden prezydentem-elektem. Mocny wpis Tuska. "Klęska Trumpa"

Joe Biden, według prognoz amerykańskich mediów, jest już prezydentem-elektem. Stacja CNN przypisuje mu zdobycie Pensylwanii, co przełożyłoby się na zgarnięcie 273 głosów elektorskich - do wygranej potrzebne jest ich 270.

Joe Biden prezydentem-elektem? Mocny wpis Tuska

Wybory w USA. Radosław Sikorski zwraca uwagę na ciekawe podobieństwo do Polski

W równie mocnych słowach wypowiedział się Radosław Sikorski. "Zazdroszczę Amerykanom, że swój błąd przy pierwszej sposobności skorygowali" - stwierdził, wklejając też zdjęcie Joe Bidena. Tym samym odniósł się najprawdopodobniej do reelekcji Andrzeja Dudy z lipca tego roku.

Swoje gratulacje złożył też prezydent Andrzej Duda. "Serdeczne gratulacje dla Joe Bidena za udaną kampanię prezydencką. W oczekiwaniu na wybór Kolegium Elektorów Polska jest zdeterminowana, by utrzymać wysoki poziom i jakość relacji polsko-amerykańskiego strategicznego partnerstwa" - napisał Duda na Twitterze.

Joe Biden wygrywa wybory w USA? "Sprawdzony przyjaciel Polski"

"To już oficjalne! Joe Biden został wybrany na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Gratulacje dla prezydenta-elekta i naszych przyjaciół z Ameryki. Trzymamy kciuki. Powodzenia!" - napisał Robert Biedroń.

Joe Biden prezydentem-elektem? Opozycja atakuje TVP

"Jest duże niebezpieczeństwo, że TVP Info uzna zwycięstwo Joe Bidena jako ostatnia. Po Russia Today. I gratulacjach Putina. To, co wyprawiają dziś - podważając wybór Prezydenta-elekta, to skrajne szkodnictwo" - stwierdził z kolei Michał Szczerba z KO.