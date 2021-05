Mocne słowa Andrzeja Dudy w Rumunii. "Niebezpieczeństwo ze Wschodu"

Rumunia. Andrzej Duda: niebezpieczeństwo ze Wschodu

Polski prezydent poruszył też temat Białorusi, gdzie od sierpnia 2020 roku sytuacja jest bardzo napięta. W opinii Andrzeja Dudy to od działań państw wschodniej flanki NATO zależeć będzie to "z jaką Białorusią będziemy mieli do czynienia na przestrzeni najbliższych lat - czy będzie to Białoruś suwerenna, niepodległa czy też nie".