Joanna Scheuring-Wielgus już przegrała wybory do europarlamentu. Wiosna ma problem

Sporo było w tej kampanii tematów, które mogą wpłynąć na wynik wyborczy poszczególnych ugrupowań. Ale nikt nie przypuszczał, że kwestia traktowania psów może sprawić poważny kłopot jednemu z nich. Wiosna ma dziś problem z jedną z czołowych jej liderek. Joanna Scheuring-Wielgus pogrąża nie tylko siebie, ale też partię, z list której startuje w eurowyborach.

Rozmawiamy o reakcji posłanki na tekst tabloidu o tym, że kandydatka Wiosny – partii, która na sztandarach nosi miłość do zwierząt – oddała swoje psy do schroniska. Bo alergia, bo przeprowadzka, bo zbyt małe mieszkanie.

W sieciu wybuchła burza. Zamiast opanować kryzys, Scheuring-Wielgus go nakręcała. Na Facebooku w oświadczeniu napisała: – Zamiast przywiązać do drzewa, uśpić lub zostawić na autostradzie, znalazłam moim ukochanym psiakom dom w dobrym schronisku dla zwierząt.

– Przeznaczy pani schronisku kwotę adekwatną do kosztu utrzymania pani psów? To wyjdzie około 20 tys. – pyta dziennikarz.

Lider Wiosny opublikował wymowny post na Twitterze. Zamieścił zdjęcie z psem i podpisem: "Taki przyjaciel dziś wpadł do nas do biura".

Do Roberta Biedronia z apelem o reakcję ws. posłanki zwróciły się organizacje prozwierzęce. Twierdzą one, że wypowiedzi Scheuring-Wielgus są "szokujące i niezrozumiałe".

Autorzy listu do lidera Wiosny wskazują na to, że słowa Scheuring-Wielgus o tym, że "w nowym mieszkaniu moje psy nie miałyby przestrzeni, do której były przyzwyczajone i po prostu by się męczyły" oraz "nikt nie chciał kundli", są dla nich nieetyczne.