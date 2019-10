Joanna Mucha rozważa start na szefa PO. "Jest potrzebna zmiana"

Po przegranych wyborach w PO coraz głośniej o potrzebie zmiany szefa partii. Pozycja Grzegorza Schetyny jest podważana przez kolejnych polityków. Joanna Mucha zapowiedziała, że także rozważa start na szefa PO.

Joanna Mucha, posłanka PO (PAP, Fot: Tomasz Gzell)

W styczniu kończy się kadencja Grzegorza Schetyny, a w PO już trwa dyskusja, kto powinien go zastąpić. - Platforma Obywatelska powinna natychmiast przeprowadzić wewnętrzne wybory. Tego, czy Grzegorz Schetyna w nich wystartuje i czy je wygra czy przegra - nie wiemy. Faktem jest to, że przegraliśmy wybory, które - moim zdaniem - były do wygrania. Gdybyśmy szli z jasnym i czytelnym przekazem o co walczymy, a nie z kim walczymy, to te wybory mogliśmy wygrać. Trzeba zmierzyć się z faktami i podjąć decyzję na przyszłość – mówi Onetowi Joanna Mucha.

Posłanka PO podkreśla, że w partii nie ma buntu. - Ale w moim przekonaniu dominującą emocją wśród ludzi Platformy i naszych wyborców jest potrzeba zmiany. I poczucie, że bez zmiany przewodniczącego Platforma Obywatelska nie ruszy do przodu. Jeśli dziś nie zdecydujemy się na zmianę lidera, to oddamy pole lewicy, a my będziemy schnąć – mówi Joanna Mucha.

Posłanka dodaje, że rozważa start na szefa PO. - Prowadzimy w tej chwili rozmowy, jest za wcześnie na podjęcie decyzji. Nawet gdyby się okazało, że będzie kilku kandydatów, to jestem przekonana, że będziemy w stanie dojść do porozumienia. Będziemy pięknie ze sobą konkurować, a na finiszu będziemy wiedzieć co zrobić, żeby jeden z nas wygrał – podkreśla Joanna Mucha.

