Joanna Mucha gościem programu "Tłit"

- Chcę, żebyśmy tutaj w Płońsku zrobili rachunek sumienia. Polityka to nie są baloniki, fajerwerki, piękne wnętrza, to nie są studia telewizyjne i kawiarnie wielkiego miasta. Prawdziwa polityka to jest chęć i zdolność zrozumienia i współdziałania z ludźmi wtedy, kiedy nie mają powodu do radości - oznajmił. - Polityka to jest ciężka robota, trzeba sobie łapy ubrudzić w ziemi - dodał Tusk.