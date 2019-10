Joanna Lichocka: pod dywanem trwa walka buldogów PO

- Przez wiele lat Jarosław Kaczyński był ofiarą bezwzględnych i kłamliwych ataków - mówiła w radiowej Jedynce Joanna Lichocka z PiS. - Dziś to polityk, który odniósł największy sukces polityczny po '89 roku. Nie ma w Polsce drugiego takiego polityka, który może pochwalić się tak wysokim poparciem - dodała, zapewniając, że nie będzie jakichkolwiek problemów ze sformułowaniem nowego rządu.

Grzegorz Schetyna poprzez taki a nie inny układ list wyborczych spowodował, że ponad 60 polityków PO nie dostało się do Sejmu. Zamiast nich z list KO dostała się m.in. Klaudia Jachira. Ci ludzie są teraz naprawdę źli i mają powód do wielkiej pretensji do szefa PO. Obecnie trwa walka pod dywanem buldogów PO i lizanie ran.