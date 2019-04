Joanna Kopcińska o edukacji: PiS łączy, a nie dzieli

- Gdyby nie rząd Mateusza Morawieckiego 15 tys. maturzystów musiałoby powtarzać rok, bo nie sklasyfikowano by ich. Zapobiegliśmy temu dzięki nowej ustawie - powiedziała Joanna Kopcińska, rzeczniczka prasowa rządu.

"PiS łączy, nie dzieli"

"To zasługa rządu Morawieckiego"

Kopcińska przestrzegła też nauczycieli przed włoskim strajkiem, który rekomenduje im ZNP. Chodzi o powstrzymanie się pedagogów od dodatkowych zajęć. "Rekomendujemy włoski protest: pracujemy tylko tyle, ile zobowiązują nas do tego przepisy prawa oświatowego i tylko w oparciu o to, co znajduje się w miejscu naszej pracy i co zapewnia nam pracodawca" - napisano w oświadczeniu opublikowanym na profilu ZNP na Facebooku.