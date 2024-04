Języczek u wagi. Radny Lewicy decydujący w łódzkiej układance

Piotr Bors dopiero we wtorkowe południe dowiedział się, że to jednak jemu przypadł mandat w łódzkim Sejmiku. - Moim celem było odsunięcie PiS od władzy w łódzkim Sejmiku. Nie przyłączę się do PiS - podkreślił. - Trudno teraz jeszcze mówić o rozmowach koalicyjnych, bo oficjalne wyniki z podziałem na mandaty znam dopiero od niedawna - powiedział Bors. Zapytany, czy objąłby np. stanowisko wicemarszałka, gdyby mu to zaproponowali politycy KO i TD, sejmikowy radny - elekt Lewicy odpowiedział, że nie to jest dla niego teraz najważniejsze. - Na razie nie rozmawiamy o żadnych personaliach - zaznaczył.