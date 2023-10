Jezuita grzmi po skandalu w Dąbrowie Górniczej. Rozlicza kościół z seksualności

Kościół jest homoseksualny?

Dr Jacek Prusak przyznaje, że w kościele katolickim znaczna część duchownych jest homoseksualna. Przeczy to zasadzie, zgodnie z którą do seminarium mogą być przyjmowani jedynie mężczyźni heteroseksualni. Co więcej, kościół zabrania wyświęcania homoseksualnych osób. Ale jeśli "tendencje homoseksualne" zanikną, wówczas drzwi do kapłaństwa stają się otwarte.