Jeżowe w żałobie. Tam ludzie wierzą, że Kaczyński będzie rządził dalej

- Są duże różnice w poglądach, choćby o zabijanie dzieci. Jedni chcą, żeby można było zabić do 9. miesiąca. A co nie wyjdzie, to będą zrzucać na prezydenta. Będzie walka z Dudą. Ale wolałbym, żeby się nie kłócili i by wyborcy mieli czas do obserwacji nowego rządu i potem porównania go z rządem PiS. Myślę, że to porównanie będzie dla PiS pozytywne. Już teraz Hołownia zapowiada koniec z rozdawnictwem. No weź pan teraz, zabierz rodzinom 800 plus. Te rzeczy, które wprowadził Morawiecki to takie paliwo, które napędziło gospodarkę.