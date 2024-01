"Jęzor ciepła" nad Polską. Będzie nawet 12 stopni

Na termometrach nawet 12 stopni

W środę Polska dostanie się pod wpływ kolejnego układu niżowego, który przyniesie wzrost temperatury, ale także silny wiatr. Będzie pochmurno z opadami deszczu, na północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem, a na południowym wschodzie przejściowo marznącego deszczu powodującego gołoledź. Temperatura w dzień od 2 st. C na północnym wschodzie, około 7 st. C w centrum, do nawet 12 st. C na zachodzie.