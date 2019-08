Jezioro Nyskie. WOPR odnalazł ciało zaginionego żeglarza. Poszukiwania trwały cztery dni

Zakończyły się poszukiwania 62-letniego żeglarza spod Opola, który w sobotę wypadł z jachtu. Dryfujące ciało znalazła załoga łodzi motorowej, która brała udział w poszukiwaniach.

Mężczyzna wpadł do wody w sobotę wieczorem z pokładu prywatnego jachtu. Według wstępnych ustaleń policji w rejsie po Jeziorze Nyskim towarzyszyło mu trzech kolegów. Nie potrafili wskazać, gdzie doszło do tragedii. Wszyscy byli pijani.

Sternik łodzi usłyszał już w tej sprawie zarzuty, za co grozi mu do 3 lat więzienia. 66-latek przyznał się do narażenia załogi na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. W momencie zdarzenia miał 2 promile w wydychanym powietrzu. Na łodzi nie było koła ratunkowego. Załoga nie miała również kapoków - podaje portal nto.pl