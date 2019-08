Akcja poszukiwawcza na jeziorze Chłop. Zaginął wędkarz

Mężczyzna wypłynął łódką na jezioro w miejscowości Osetna i zniknął pod wodą. Akcja poszukiwawcza trwała do późnych godzin wieczornych w czwartek. W piątek rano została wznowiona.

Informacja o zaginionym mężczyźnie dotarła do służb w czwartek po godz. 18. Wędkarz wypłynął łódką na jezioro Chłop w miejscowości Osetna. Świadkowie wydzieli jak mężczyzna wpadł do wody i nie widzieli by wypłynął - informuje tvn24.pl.