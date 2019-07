Zachodniopomorskie. Saperzy nad jeziorem Klukom z powodu "nagłej reakcji chemicznej"

Na plaży miejskiej w Choszcznie (woj. zachodniopomorskie) w jeziorze Klukom doszło w sobotę do "nagłej reakcji chemicznej". Wezwani na miejsce saperzy znaleźli fragmenty trzech opakować z symbolami chemicznymi. Nikomu nic się nie stało. Kąpielisko zamknięto.

Zachodniopomorska policja podała, że w chwili "reakcji chemicznej" w pobliżu jeziora było 3-letnie dziecko. Trafiło ono do szpitala, ale po przeprowadzonych badaniach zostało wypisane i wróciło do domu ze swoimi opiekunami. Nikt z osób przebywających na plaży nie odniósł obrażeń. Ze względów bezpieczeństwa plaża została zamknięta do odwołania dla mieszkańców i turystów.