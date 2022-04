JeszczeRaz dla ekologii. Allegro zachęca do ponownego użycia kartonów po przesyłkach

Każdy, kto robi zakupy przez internet, z pewnością nieraz borykał się z nagromadzonymi w domu kartonami po przesyłkach. Jeżeli zajmujemy się sprzedażą w sieci, możemy użyć ich do zapakowania przedmiotów zakupionych przez klientów. Puste opakowania po zakupach świetnie sprawdzają się też do przechowywania rzeczy w szafie lub pod łóżkiem. Kiedy jednak nie znajdziemy żadnego zastosowania dla kartonowych pudełek, warto oddać je do ponownego obiegu, dzięki czemu zostaną wykorzystane raz jeszcze. Taką funkcję znajdziemy w zielonych automatach One Box by Allegro. Odebraną przesyłkę będzie można otworzyć na miejscu, a niepotrzebny karton złożyć i umieścić w automacie. W ten sposób marka Allegro zachęca do dbania o planetę, minimalizując zużycie papieru. Od teraz każdy, kto korzysta z zielonych automatach paczkowych może istotnie przyczynić się do ratowania środowiska.