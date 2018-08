Jeszcze kilka gorących dni i to koniec męczarni. Nadchodzi długoterminowe ochłodzenie

W ciągu najbliższych dni nad Europą radykalnie przebuduje się pole baryczne. Oznacza to dla nas pogodowy rollercoaster. Na chwilę spadnie temperatura, potem atak przypuści fala upałów i dopiero wtedy nastąpi długo wyczekiwane ochłodzenie.

We wtorek odpoczniemy od wysokich temperatur. Możemy spodziewać się, że w ciągu dnia pogoda będzie oscylować wokół 25 stopni Celsjusza. Na ten jeden dzień dostaniemy się pod wpływ wyżu Azorskiego znad Atlantyku, który sprowadzi do nas nieco chłodniejszą masę powietrza.

Tutaj będzie miał całą środę, by rozbudować się i umocnić. W czwartek i piątek zacznie kierować do nas upalne masy powietrza znad Morza Śródziemnego. Jeszcze w środę na zachodzie temperatura podskoczy do 28 stopni, a w czwartek na południowym – zachodzie (w województwie lubuskim i na południu Wielkopolski, na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie i na Śląsku) dobije do 30-31 stopni.