"Jesteśmy różni. Jesteśmy Polską” wobec wspólnych spraw

Co nas dzieli, a co nas – Polki i Polaków – łączy? Co myślimy o marihuanie, szczepionkach, disco-polo i pomidorówce? Jakie mamy nastawienie do kary śmierci, a jakie do zdrady w związku? Jak oceniamy program 500+, obecną władzę, a jak Black Friday? Na te nieoczywiste, czasem trudne pytania o przekonania, poglądy i opinie może odpowiedzieć każdy z nas biorąc udział w quizie "Jesteśmy różni. Jesteśmy Polską”, przygotowanym przez Fundację im. Stefana Batorego i Kulturę Niepodległą w ramach kampanii społecznej z okazji 100 lat niepodległości Polski.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Na stronie www.jakajestpolska.pl można sprawdzić opinie Polaków na różne tematy i porównać je z własnymi (Fundacja Batorego)

"Pomysł na kampanię wziął się ze zmęczenia wszechobecną opowieścią o dwóch wrogich plemionach, a także z potrzeby radosnego i mniej oficjalnego świętowania odzyskania niepodległości” – mówi Joanna Załuska, dyrektorka programu "Masz głos, Masz wybór” z Fundacji Batorego. W quizie pytamy o kwestie poważne i z przymrużeniem oka. Jesteśmy ciekawi zarówno różnic, jak i zaskakujących podobieństw. Nie jest oczywiste, że ktoś, kto na pytanie o Boga odpowiada "jest”, w pytaniu o in vitro odpowie "zakazać”. Ktoś, z kim różnimy się w jednej kwestii, przy innym pytaniu okazuje się być w naszej drużynie. Chcemy pokazać, że nie ma prostych różnic i linii podziału oraz plemion konserwatystów i tradycjonalistów. To uproszczenie. "Jesteśmy różni”.

Kampania w symboliczny sposób ma podsumowywać rok obchodów 100-lecia niepodległości Polski. Jej wizytówką jest spot (w wersji telewizyjnej i radiowej) emitowany w mediach ogólnopolskich, dostępny także w Internecie. Pokazuje kilkukrotne głosowanie za/przeciw, a ponieważ głosowanie odbywa się jawnie i dotyczy poglądów, oko kamery czujnie rejestruje reakcje uczestników zwłaszcza wobec tych, którzy myślą inaczej. Z czasem – w miarę kolejnych pytań w głosowaniu – te reakcje łagodnieją. Dlaczego?

Nietrafność popularnego w mediach spojrzenia na podziały światopoglądowe Polaków potwierdza sondaż opinii publicznej "Sto pytań na stulecie niepodległości”, który poprzedził kampanię "Jesteśmy różni. Jesteśmy Polską”, dostępny na stronie przedsięwzięcia. Został on zrealizowany przez firmę Difference w panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie Polek i Polaków i dotyczy opinii na różne tematy, m.in. historii, religii, stylu życia. Przegląd odpowiedzi na sondażowe pytania układa się w dość zaskakującą charakterystykę Polaków, którzy w większości (70%) uważają Disco-polo za zabawę (tylko 29% za obciach), popierają ekologię (81%), choć mięsa nie je zaledwie 7%, w zdecydowanej większości (71%) mają dobrą opinię o Unii Europejskiej, przy czym za przyjęciem euro jest jedynie 23% badanych. Ta nieoczywistość podziałów zastanawia i może dopiero otwierać dyskusję, jacy jesteśmy, z czego wynikają różnice między nami, o czym świadczą – czy o nowym trendzie społecznym, specyfice chwili?

Internauci, którzy wezmą udział w quizie na stronie www.jakajestpolska.pl, mogą sprawdzić jak głosowali inni i porównać się z nimi.

Porównanie ułatwia biało-czerwony wzór "Twoja Polska” generowany z udzielonych odpowiedzi. Swoje odpowiedzi można porównać także z odpowiedziami osób publicznych - m.in.: Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, Aleksandry Koniecznej, Andrzeja Saramonowicza, Bartosza Węglarczyka, Tomasza Kammela. Liczba 80 tys. wejść na stronę (dane tylko ze stycznia 2019) pokazuje, jak duża jest wśród Polek i Polaków potrzeba mówienia o wzajemnych różnicach w inny sposób – nie poprzez konflikt. Twórcy kampanii wyczuli tę potrzebę zmiany tonu, działania na przekór opinii, że jesteśmy narodem ponuraków, bez dystansu do siebie i poczucia humoru.