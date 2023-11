"Jestem zmuszony znów prosić o pomoc". Brakuje 800 tysięcy złotych

- Nie spodziewaliśmy się tego. To było jak uderzenie pięścią w twarz, a dalsze leczenie było jeszcze większym koszmarem. Zaczęło się krwawienie z jelit, konieczne było przyjmowanie chemii. I dlatego zacząłem szukać lekarzy za granicą, a my musieliśmy wyjechać z Polski, by ratować nasze dziecko. I wtedy po raz pierwszy zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy - przypomina w rozmowie z Wirtualną Polską ojciec chłopca.