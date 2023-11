"Jestem gotowy". To on może być kandydatem PiS na prezydenta Warszawy

W rozmowie z "Super Expressem" Tobiasz Bocheński odniósł się do doniesień medialnych, zgodnie z którymi ma on być w gronie kandydatów na prezydenta Warszawy. - Moje serce polityczne będzie związane z Warszawą i Mazowszem, ale o dokładnych planach będę informował we właściwym czasie - zapewnił.