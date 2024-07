Jest wyrok. Zabił dwie osoby, bo nie mógł spać

Zabił, bo przeszkadzał mu hałas

Łódzcy mundurowi nie uwierzyli w wersję Michała J. W toku śledztwa ustalono, że mężczyzna rzeczywiście był tamtej nocy dwukrotnie w mieszkaniu sąsiada. Po pierwszej wizycie rozjuszony dalszym hałasem i kłótnią z 72-latkiem wyjął z szuflady nóż wojskowy i ponownie zszedł do sąsiada. Zaatakował niepełnosprawnego 72-latka i jego 48-letnią znajomą, po czym wrócił do siebie. Później wezwał pomoc, utrzymując, że to on znalazł zamordowanych.