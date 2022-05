Jest wyrok ws. "urodzin Hitlera". Zaskakująca decyzja sądu

"Sąd udowodnił, że w Polsce są rzekomo naziści"

- Sama treść wyroku - tak jak mówiłem w mowie obrończej - ciekawe co Moskwa na to powie (...). Sąd udowodnił, że w Polsce są rzekomo naziści - to co mówi Moskwa - powiedział dziennikarzom adwokat kategorycznie zapowiadając, że zaskarży wtorkowe orzeczenie i że zrobią to także inni obrońcy.