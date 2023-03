Jest wyrok dla "bestii z Sulikowa". Dawid J. zamordował 18-letnią Magdę

Udusił i ukrył ciało w lesie

30-letni dziś Dawid J. był oskarżony o to, że 24 maja 2021 r. "działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia" Magdaleny M. zabrał ją do samochodu z parkingu w Kamieniu Pomorskim, a następnie pomiędzy miejscowościami Sulikowo i Świniec uderzył ją w nasadę nosa, a później dusił, doprowadzając do jej śmierci. Następnie ukrył ciało młodej kobiety w lesie pod korzeniami przewróconego drzewa, przysypał je liśćmi i gałęziami drzew.