Jest umowa Rosji z Koreą Południową na ponad 2 mld. Inwestycja w Egipcie

Według południowokoreańskiego biura prezydenckiego i ministerstwa handlu, umowa między Korea Hydro and Nuclear Power a ASE nakłada na Koreę Południową obowiązek dostarczenia określonych materiałów i sprzętu oraz budowę turbiny do elektrowni, która ma powstać w Ad-Daba, mieście położonym nad Morzem Śródziemnym, ok. 130 kilometrów na północny zachód od Kairu.