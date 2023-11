Jest uchwała partii Razem. Nie wejdą do rządu?

"W nocy rada krajowa partii Razem przejęła uchwałę upoważniającą posłów partii do poparcia rządu Tuska. Stanowi ona też, że Razemki do rządu nie wejdą. 3 pkt to ponowne utworzenie klubu Lewicy. Moje źródła podkreślają, że w negocjacjach koalicyjnych przepadło bardzo dużo postulatów Razem" - czytamy.