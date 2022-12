Jest siedem aktów oskarżenia. Chodzi o zbrodnie komunistyczne

- W ciągu roku prokuratorzy oddziałowych Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu złożyli do Sądu Najwyższego 38 wniosków, które mają doprowadzić do pociągnięcia do odpowiedzialności 25 sędziów i pięciu prokuratorów - przekazał prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki. Jak dodał Andrzej Pozorski, wystosowano siedem aktów oskarżenia przeciwko byłym sędziom i prokuratorom.