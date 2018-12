Jest praca dla Polaków na Antarktyce. Stacja szuka kilkunastu osób

Mechanik, kucharz i obserwator do monitoringu ptaków - to tylko kilka z ofert pracy, na które właśnie rusza rekrutacja. Gdzie? Na Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego. Wyjechać można na rok lub pół, ale trzeba pamiętać, że tam "wszyscy robią wszystko".

Uczestnicy wyprawy wezmą w niej udział przez rok lub pół. Ci należący do pierwszej grupy to m.in. elektronicy, elektrycy, informatycy czy ratownicy medyczyni. Oczywiście na stacji w tym okresie potrzebni będą również obserwatorzy, m.in. do monitoringu ptaków.