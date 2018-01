"Jest pan ładny, ale...". Krystyna Pawłowicz udziela lekcji dobrych manier. Jest odpowiedź

Posłanka PiS Krystyna Pawłowicz choć niedawno założyła konto na Twitterze, już zdążyła zamieścić tam kilka wpisów. W jednym z nich upomina Jarosława Gowina. Zwraca uwagę, że ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego nie wypada mówić o politykach PiS... po nazwisku. Polityk zareagował na jej uwagę.

"Minister Jarosław Gowin dziś o politykach PIS-u po nazwiskach, per 'Kaczyński' to, 'Suski' tamto, a 'Morawiecki' to jeszcze coś. No dobrze, jest pan ładny, ale, skoro jest pan od wyższej edukacji, to chyba raczej 'prezes Kaczyński', 'premier Morawiecki' i 'pan Marek Suski', co? - podkreśliła Pawłowicz.