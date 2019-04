Jest odzew na strajk nauczycieli. 1000 zł weźmie pedagog za opiekę nad dzieckiem

Skoro pojawiła się potrzeba, to znaleźli się tacy, którzy z ochotą zajmą się jej zaspokojeniem. Internet zawalony jest ogłoszeniami oferującymi zajęcie się dziećmi na czas strajku nauczycieli. Uwaga, pełny pakiet zajęć na czas strajku nauczycieli może kosztować nawet tysiąc złotych.

Pani Maria jest gotowa zająć się dziećmi do końca strajku nauczycieli . Przedstawia się jako studentka logopedii, doświadczona w opiece oraz zajęciach z dziećmi. Podczas strajku nauczycieli dzieci, którymi się zajmie będą mieć okazję potrenować poprawne mówienie i artykulację głosu. Cena serii zajęć wynosi 1000 złotych. Można negocjować, bo nie wiadomo, jak długo potrwa strajk nauczycieli.

- Na obiad podam pomidorową i kotlety mielone. Gotuję już dla większej liczby dzieci. Czekam, bo może ktoś z sąsiadów przyprowadzi dzieciaczka - mówi Karolina z Warszawy. To z kolei zawodowa opiekunka do dzieci. Wyjaśnia, że i tak siedzi w domu na urlopie wychowawczym ze swoim synkiem. Gdy tylko Sławomir Broniarz potwierdził strajk, dała ogłoszenie na Gumtree.pl. Za godzinę, chce wziąć około 10 zł. Zainteresowani już się odezwali.

Strajk nauczycieli 2019. Jest odzew, setki ogłoszeń

15 złotych za godzinę weźmie pani Agata, studentka prowadząca korepetycje z matematyki w Warszawie. Służy pomocą w przygotowaniu do zbliżających się egzaminów szkolnych. Z kolei zawodowy psycholog spod Poznania wycenia zajęcia na 12 zł za godzinę. Joanna, niania z Krakowa dała ogłoszenie już 25 marca. - Od razu wyczułam, że rząd nie odpuści nauczycielom. Mam pod opieką pięcioro dzieci - mówi Wirtualnej Polsce. Gotowa jest zajmować się nimi do końca strajku.

Psycholog: Dzieci też przeżywają strajk nauczycieli

- Na czas strajku oferujemy świetną zabawę. Będziemy czytać bajki, grać w planszówki, skakać na trampolinie. Do dyspozycji jest duży ogród z zabawkami, planujemy również wycieczki - mówi WP pani Paulina, psycholożka z woj. wielkopolskiego. Jej pracownia uruchomiła specjalne zajęcia na czas strajku nauczycieli.

- Większość dzieci traktuje strajk jako fajną przerwę w szkole, ale część z nich może przeżywać pewien stres. Szczególnie jeśli rodzice narzekają na strajk podczas rozmów, maluchy przejmują od nich taki nastrój - mówi psycholog. Doradza, aby w spokojnej rozmowie, wyjaśnić dziecku co to jest strajk, dlaczego nauczyciele przerwali pracę i czym jest podwyżka pensji. To zagadnienia, które przyswoi nawet ośmiolatek.