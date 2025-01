Zagrożenie na Bałtyku. Jest odpowiedź NATO

Straż Bałtycka ma na celu nie tylko nadzór , ale także działania odstraszające , co ma zwiększyć stabilność w regionie. Inicjatywa jest odpowiedzią na rosnące wyzwania bezpieczeństwa w rejonie Bałtyku.

W ostatnim czasie doszło do serii incydentów na Bałtyku, w tym m.in. uszkodzenia przebiegających po dnie morza kabli energetycznych i telekomunikacyjnych .

Z kolei pod koniec grudnia został zerwany EstLink2, czyli przebiegający pod Zatoką Fińską kabel energetyczny . Fińskie władze podejrzewają, że uszkodzenie może być związane z tankowcem Eagle S, który prawdopodobnie należy do rosyjskiej "floty cieni" .

W tym samym czasie doszło również do zniszczenia czterech podmorskich kabli do transmisji danych. Trzech między Finlandią a Estonią oraz jednego prowadzącego do Niemiec.