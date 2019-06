Jest następca posłanki PiS. Wcześniej trzech odmówiło

Wiceprzewodniczący rady powiatu ryckiego Adam Kałaska przejmie mandat poselski po Elżbiecie Kruk. Posłanka PiS zwalnia miejsce w Sejmie po tym, jak została wybrana do Parlamentu Europejskiego.

Elżbieta Kruk została wybrana z list PiS w okręgu lubelskim do Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z prawem osoby wybrane do PE muszą zrzec się dotychczasowych mandatów i funkcji w administracji rządowej. W innym wypadku nie będą mogli zostać europarlamentarzystą. Następca stanowisko będzie pełnił do końca kadencji Sejmu, czyli jeszcze przez pięć miesięcy.