Jest najnowszy sondaż. PiS traci większość. Rośnie nowa siła

Najnowszy sondaż. Rośnie nowa siła w Sejmie

Chociaż pierwsze miejsce dalej przypada Prawu i Sprawiedliwości, to widać, że ugrupowanie rządzące stopniowo zaczyna tracić w notowaniach. We wcześniejszym sondażu PiS notowało poparcie na poziomie 33,6 proc. Teraz odnotowało spadek o 1,1 pp. i kończy z wynikiem 32,5 proc.

Jak czytamy w najnowszym sondażu dla "DGP" i RMF FM, na drugim miejscu znajduje się największe ugrupowanie opozycyjne - Platfroma Obywatelska. Partia Borysa Budki może zacząć się jednak obawiać. PO zaliczała spadek o całe 3 pp. z 24 do 21 proc. poparcia.

Najnowszy sondaż. Polska 2050 rośnie w siłę. Zgarnia głosy PiS i PO

To, co traci Platforma i PiS, trafia do nowej siły w Sejmie. Tą, według najnowszego sondażu opracowanego przez United Surveys, jest Polska 2050 Szymona Hołowni.