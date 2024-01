Protest rolników w Medyce. Ogłosili przełomową decyzję

- My rozumiemy potrzebę pomocy Ukrainie. Polska i Polacy to rozumieją. Ale jednocześnie chcemy, aby zostały wprowadzone pewne regulacje związane z kontyngentami, które by określiły wielkość dopuszczalną różnych towarów, które mogą wpłynąć na rynek europejski - dodał Siekierski i poinformował, że odpowiednie wnioski w tej sprawie zostały złożone do Komisji Europejskiej.