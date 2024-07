Jest decyzja Sądu Najwyższego w sprawie kapłana. Wcześniej uznano, że molestował

Kiedy sprawa trafił do sądu, duchowny został dwukrotnie uznany winnym molestowania nieletnich tj. przestępstw z art. 200 Kodeksu karnego, mówiącego o tym, że "kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat dwóch do 12".