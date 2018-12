Jest decyzja prokuratury ws. spotu PiS o uchodźcach

Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia dochodzenia ws. spotu wyborczego PiS o uchodźcach. Postanowienie nie jest prawomocne. Zażalenie na decyzję złożył już Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

To właśnie m.in Bodnar złożył zawiadomienie do prokuratury ws. spotu. Kontrowersyjne wideo spotkało się z szeroką krytyką zarówno ze strony części dziennikarzy, jak i polityków. Partia Jarosława Kaczyńskiego ostrzegała w nim, że rządy Koalicji Obywatelskiej mogą spowodować nagły wzrost liczby uchodźców w Polsce. Wizja następstw była katastroficzna.

Prokuratura doszła jednak do wniosku, że "analiza treści zaprezentowanych w materiale filmowym prowadzi do stwierdzenia, iż nie doszło do realizacji znamion czynu zabronionego będącego przedmiotem zawiadomień".