Jest decyzja Berlina. Stop dla imigrantów w Niemczech

Zmiany w procedurach związanych z imigrantami

Do tej pory czas potrzebny do rozpatrzenia wniosków o azyl trwał średnio 26 miesięcy. Dzięki podjęciu decyzji o modernizacji odpowiednich systemów informatycznych procedura ta zostanie skrócona, co w konsekwencji przyśpieszy wydalanie osób z odrzuconymi wnioskami.