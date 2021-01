Jest blisko Jarosława Kaczyńskiego. Poseł PiS ocenia, co powinno spotkać Zbigniewa Girzyńskiego

Zbigniew Girzyński. Członkowie PiS chcą kary dla posła

- Prawo powinno być równe dla wszystkich - zaznaczył poseł PiS i dodał: - Wszystkich obowiązują takie same zasady. Jeżeli krytykowaliśmy celebrytów, Millera i innych ludzi za to, że się poza kolejnością zaszczepili to, jeśli nasz członek się zaszczepił (Girzyński - przyp. red.), to został zawieszony. To bardzo bolesna kara - mówił.