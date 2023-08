Jesienią zapraszamy do Art Box Experience - czekają tam na Was ekscytujące wystawy

Adresowana do wszystkich grup publiczności nostalgiczna podróż w czasie, oparta na zrekonstruowanych cyfrowo materiałach archiwalnych, która przenosi nas do pełnego gwaru, muzyki i świata międzywojennej stolicy. Niezwykła opowieść z narracja poprowadzona przez dziewięć tematycznych sal uzupełniona została przez audioprzewodnik autorstwa varsavianisty Jerzego S. Majewskiego w dwóch wersjach językowych: po polsku i po angielsku. Dzięki najnowszym technologiom, zaawansowanemu systemowi projektorów i sztucznej inteligencji udało się wskrzesić świat, który jak się wydawało, odszedł bezpowrotnie. Ścieżkę dźwiękową oddającą nastrój i dźwięki Warszawy międzywojnia opracował Jan Emil Młynarski. To żywa, fascynująca lekcja historii, dająca okazję by poznać klimat i codzienność przedwojennej Warszawy.