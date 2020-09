Jesień. Kiedy pierwszy dzień jesieni?

Jesień. Kiedy początek jesieni?

Dzieci wróciły już do szkoły, a to nieuchronnie oznacza, że nastąpił koniec wakacji, a co za tym idzie wkrótce rozpocznie się kalendarzowa i astronomiczna jesień. Dni robią się coraz krótsze, a temperatura powietrza jest coraz niższa. Do tego z drzew zaczynają spadać liście. Kiedy rozpocznie się jesień?