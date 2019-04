Jerzy Z. alarmuje o nalocie na jego magazyn. Na miejscu są prokuratura i policja

Prokuratura prowadzi postępowanie przeciwko Jerzemu Z. Na teren jego magazynu wkroczyła policja. Funkcjonariusze zabezpieczają towar, który jest sprzedawany w sklepie alternatywnego terapeuty. "Chcą zamknąć naszą działalność" - stwierdził w sieci znachor.

Ale prokuratura twierdzi inaczej i ma do tego powody. "W toku dochodzenia uzyskano opinię biegłych z Narodowego Instytutu Leków, z której wynika, że opis produktów wskazanych w zarzutach, jako jedne spośród wielu oferowanych do sprzedaży za pośrednictwem stron internetowych, należą do kategorii produktu leczniczego" - czytamy w oświadczeniu.

Jerzy Z. zapewnia, że nie sprzedaje produktów leczniczych

- To nie ma niczego wspólnego – zaznaczył I dodał, że "nawet towar należący do firmy amerykańskiej jest w tej chwili aresztowany przez prokuratora”.

Jerzy Z. twierdzi, że prokuratura chce "zniszczyć jego działalność"

- I beta-karoten można podejrzewać (...) witaminę A, no wszystko można podejrzewać - uznał. Jego zdaniem jest to "niszczenie firmy z pełną premedytacją". - Mamy tu sytuację taką, gdzie zakupiliście produkty, zapłaciliście, a oni teraz chcą to zaaresztować, chcą was okraść - uznał.