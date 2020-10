Koronawirus w Polsce. Jerzy Polaczek zakażony. Jego stan jest poważny. Poseł apeluje o opamiętanie

Jerzy Polaczek o zakażeniu koronawirusem poinformował we wtorek. W środę karetka pogotowia zabrała go do szpitala MSWIA w Katowicach. Poseł przez cały dzień leży wówczas pod tlenem. "Dzisiaj po raz pierwszy czuję się lepiej. Oddział, na którym leżę jest pełny, wiele osób pod respiratorami. To wielka próba dla całego systemu ochrony zdrowia w Polsce" - napisał w czwartek na Twitterze.